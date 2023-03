Près de 130.000 personnes risquent de mourir de faim dans la Grande Corne de l'Afrique

"Quand je parle de la Grande Corne de l'Afrique, je fais référence à Djibouti, à l'Éthiopie, au Kenya, à la Somalie, au Soudan du Sud, au Soudan et à l'Ouganda", a expliqué une responsable de l'OMS dans la région, Liesbeth Aelbrecht, en visioconférence depuis Nairobi.

Dans cette région, a-t-elle dit, "nous observons une recrudescence des épidémies et le nombre le plus élevé d'enfants souffrant de malnutrition depuis des années, avec des millions de personnes touchées, le tout dans un contexte de détérioration des perspectives en matière d'insécurité alimentaire."

Selon l'OMS, 48 millions de personnes sont confrontées à un niveau d'insécurité alimentaire critique dans la région. Parmi ces 48 millions de personnes, six millions sont en situation d'"urgence" (phase 4 du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, Integrated Phase Classification, IPC en anglais) et 129.000 en situation de "catastrophe" (phase 5), le niveau maximal. Sur ces 129.000, 33.000 sont au Soudan du Sud et 96.000 en Somalie, d'après Liesbeth Aelbrecht.

Les personnes en situation de phase 5 "regardent la mort en face", a indiqué l'OMS.