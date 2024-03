Près de 15 corps retrouvés dans une banlieue de Port-au-Prince attaquée par les gangs

Mais ils ont affirmé que des "bandits armés" semaient la terreur depuis l'aube à Laboule et Thomassin, deux quartiers de la commune de Pétion-Ville, située en banlieue de Port-au-Prince.

Haïti, qui vivait déjà une grave crise politique et sécuritaire, est en proie à une vague de violences depuis le début du mois, lorsque plusieurs gangs ont uni leurs forces pour attaquer des lieux stratégiques de Port-au-Prince dans le cadre d'une lutte contre le Premier ministre Ariel Henry.

Ils ont attaqué une banque, une station essence et des résidences privées, ont-ils précisé.

Lors d'une réunion d'urgence le même jour avec des représentants d'Haïti, de l'ONU et des Etats-Unis entre autres, la Communauté des Caraïbes (Caricom) et ses partenaires ont chargé des partis politiques et le secteur privé haïtiens de mettre sur pied ces autorités transitoires.

Mais les négociations pour former cet organe de sept membres votants ont pris du retard, butant notamment sur des dissensions internes.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à huis clos lundi pour évoquer la situation en Haïti.