Près de 5 milliards d'euros promis pour les réfugiés syriens

Lors de la réunion annuelle organisée par l'UE et présidée par son chef de la diplomatie, Josep Borrell, l'Union européenne s'est engagée à verser 2,12 milliards d'euros en 2024 et en 2025.

Ce chiffre inclut 560 millions d'euros déjà promis cette année pour les Syriens déplacés et réfugiés au Liban, Jordanie et Irak, et un montant identique pour 2025.