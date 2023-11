Près de 500 personnes à Namur au rassemblement en faveur de la Palestine

Un rassemblement pro-palestinien a réuni près de 500 personnes mercredi sur la place Saint-Aubain à Namur. Ces dernières demandent notamment que l'Union européenne et la Belgique intervenir pour obtenir un cessez-le-feu et la protection de toutes les populations civiles de Gaza.

La Coordination namuroise Belgo-palestinienne et le CNCD 11.11.11, la coupole des Organisations non gouvernementales (ONG) et des associations de solidarité internationale en Belgique, à l'origine de l'initiative appellent l'Union européenne et la Belgique à mettre "tout en œuvre pour obtenir un cessez-le-feu, la protection de toutes les populations civiles et un accès à l'aide internationale pour la population gazaouie actuellement en urgence humanitaire absolue".

Les associations veulent également que l'Union européenne (UE) exige d'Israël la levée du siège de Gaza dans la perspective d'une reconnexion avec le reste du territoire palestinien occupé. L'UE "doit également apporter un soutien politique et financier à l'enquête en cours de la Cour pénale internationale sur la situation en Palestine", insistent-elles tout en encourageant le procureur de la Cour pénale à en faire une priorité "afin que tous les criminels de guerre soient rapidement tenus responsables".