Près de 5.000 personnes ont déjà fui le Nagorny Karabakh pour l'Arménie

L'enclave du Nagorny Karabakh se situe officiellement en Azerbaïdjan, mais est peuplée majoritairement d'Arméniens. Les deux pays se disputent la région depuis des décennies.

La semaine dernière, l'armée azerbaïdjanaise a mené dans l'enclave une brève opération militaire qui aurait coûté la vie à au moins 200 personnes. Un cessez-le-feu a rapidement suivi, mais le sort de la population locale suscite des inquiétudes grandissantes. La situation humanitaire demeure très tendue.

Encerclée par les troupes azerbaïdjanaises, la capitale du Nagorny Karabakh, Stepanakert, est privée d'électricité et de carburant et sa population manque de nourriture et de médicaments, selon un correspondant de l'AFP.