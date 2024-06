Près de 600.000 déplacés en Haïti, +60% en trois mois, selon l'ONU

"Les chiffres que nous voyons aujourd'hui sont une conséquence directe d'années de violences qui s'envolent -- ayant atteint un nouveau pic en février -- et de leurs impacts humanitaires catastrophiques", a commenté dans un communiqué Philippe Branchat, chef de cette organisation onusienne en Haïti.

"La crise sans fin en Haïti force de plus en plus de gens à fuir leur maison et à tout abandonner derrière eux. Ce n'est pas des décisions prises à la légère. Et pire: pour beaucoup, ce n'est pas la première fois", a-t-il ajouté.