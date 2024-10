Près de 63.000 visiteurs pour Made in Asia, Heroes Comic Con et GameForce à Brussels Expo

Made in Asia, Heroes Comic Con et GameForce, réunis à Brussels Expo pour un triple salon sur la pop culture, ont attiré 62.873 visiteurs durant le week-end, font savoir leurs organisateurs dimanche soir.

Le salon dédié à la culture asiatique Made in Asia était entouré samedi et dimanche du Heroes Comic Con, consacré aux héros de comics américains, séries et films, et de la GameForce, à destination des amateurs de jeux vidéo.

Made in Asia et Heroes Comic Con avaient déjà uni leurs forces pour la première fois l'an dernier, réunissant près de 60.000 personnes lors du dernier week-end de septembre. Cette fois, ils ont été rejoints par la GameForce.

Chaque billet acheté pour l'un des salons permettait l'accès aux autres événements.