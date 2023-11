Près de 80 employés de l'Onu tués en un mois à Gaza

En un mois, 79 membres du personnel de l'Onu ont trouvé la mort depuis l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien et la riposte de l'État hébreu qui s'en est suivie. Cinq employés des Nations Unies ont été tués à Gaza ces dernières 48 heures, a annoncé dimanche l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

À l'instar des habitants de l'enclave palestinienne densément peuplée, les travailleurs de l'Onu et leurs familles se dirigent vers le sud de la bande de Gaza où se situe le poste-frontière de Rafah, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël.

"En attendant, ils continuent à travailler sans relâche pour fournir une assistance humanitaire" sur place, a assuré l'UNRWA.

Plus tôt dimanche, l'agence chargée de la coordination humanitaire (Ocha) a indiqué qu'un million et demi de Gazaouis ont été déplacés à cause de la guerre. La moitié d'entre eux résident dans les quelque 150 bâtiments de l'Onu sur le territoire palestinien, qui sont désormais surpeuplés.

Samedi, un bombardement a touché une école de l'Onu où s'abritaient des déplacés palestiniens dans le camp de réfugiés de Jabaliya, faisant 15 morts selon le Hamas.