Près de l'Alaska, un mystérieux objet doré trouvé au fond de l'océan

Des explorateurs américains des grandes profondeurs ont découvert une étrange chose dorée au fond de l'océan près de l'Alaska, une sorte de demi-globe non identifié qui intrigue les chercheurs.

"Alors que les caméras zoomaient, les scientifiques étaient perplexes quant à son identification", raconte dans une note l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) qui mène ces recherches, "les premières idées allant de (possibles) accroches d'une éponge morte à du corail ou à l'enveloppe d'un oeuf".

L'équipe de scientifiques a remonté l'objet marin non identifié sur le navire en surface. A l'air libre, selon la photo, on voit une chose bombée un peu flasque et luisante, qui tient dans une main.

"Les grandes profondeurs ne sont-elles pas délicieusement étranges?", s'interroge le coordinateur de l'expédition, Sam Candio, cité par la NOAA.