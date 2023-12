Près d'un cinquième des structures endommagées depuis le début de la guerre

Quelque 18% de toutes les structures de la bande de Gaza ont été endommagées depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, indique mardi l'ONU en se basant sur des images satellite à haute résolution.

À la date du 26 novembre, UNOSAT a identifié "10.049 structures détruites, 8.243 structures gravement endommagées et 19.087 structures modérément endommagées, soit un total de 37.379 structures affectées. Cela correspond à environ 18% du total des structures de la bande de Gaza", souligne le communiqué de l'agence.

"De plus, il y a eu une augmentation stupéfiante de 49% du nombre total de structures touchées depuis la dernière évaluation du 7 novembre 2023", indique le Centre satellitaire des Nations unies (UNOSAT) à partir d'une image collectée le 26 novembre 2023 avec le satellite à très haute résolution WorldView-3.

Ces chiffres "soulignent la nécessité urgente d'un cessez-le-feu immédiat et d'un soutien pour faire face à la crise humanitaire croissante dans la bande de Gaza. L'impact sur les infrastructures civiles est évident, avec des milliers de maisons et d'installations essentielles endommagées", souligne UNOSAT.

La bande de Gaza, un des territoires les plus densément peuplés au monde est pilonnée sans relâche par l'armée israélienne depuis l'attaque du 7 octobre menée par le mouvement islamique Hamas sur le territoire israélien.

Cette attaque sans précédent a fait 1.200 morts et 240 otages. Israël a promis d'éliminer le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, et mène désormais des opérations terrestres en plus des bombardements.