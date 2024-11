Présidentielle américaine 2024: Donald Trump assure avoir de "très bons résultats dans tous les États"

Kamala Harris et Donald Trump abattent leurs dernières cartes pour convaincre les électeurs indécies sur les réseaux sociaux.

C'est sur le réseau social X que les deux candidats appellent les citoyens à se déplacer aux urnes.

Today is your last chance to make an impact in this election. Help reach every last voter before polls close: https://t.co/fI8FyHWp46 pic.twitter.com/AN1D9zE2C5

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.



Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!



I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…