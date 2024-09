Présidentielle américaine: rencontre avec Keven Ann Willey, journaliste américaine à la retraite, à quelques semaines des élections

Partager:

Le 5 novembre prochain, les Américains ont rendez-vous avec leur avenir politique alors qu'ils éliront leur 47e président. Pour mieux appréhender les enjeux de cette élection présidentielle majeure, des experts des États-Unis nous éclairent sur les enjeux de ce scrutin.

Les élections américaines approchent à grands pas. D'ici quelques semaines, de nombreux Américains devront faire un choix crucial. Un choix qui pourra changer la face de leur pays, en novembre prochain. Que pensent-ils de cette course à la présidentielle ? Keven Ann Willey est une femme passionnée. Vice-présidente du Dallas Morning News, elle a également été durant plus de dix ans membre du comité du Prix Pullitzer. Cette dernière a rarement vu une campagne présidentielle aussi mouvementée : "C’est difficile d’imaginer quelque chose d’aussi incroyable ces dernières semaines. On dirait Alice aux pays des merveilles, si vous vous souvenez du film. Ce personnage qui perd la tête, qui tourne sur elle-même. Ça ressemble à ça : un ancien président qui est presque assassiné, un président qui se retire de la course. C’est tumultueux !".

Vous avez été témoin de tout ça. Comment vous êtes vous sentie ? Stressée, très stressée de regarder tout ça. D’abord, c’était difficile parce que Joe Biden a été un très bon président, je trouve. Il a fait passer des lois importantes, l’économie a bien progressé pendant son mandat. Mais il vieillit et sa performance au dernier débat n’était pas bonne et les choses se sont accélérées après ça. Et on ne parlait plus que de son âge, et à quoi il ressemblerait s’il devait encore faire un mandat. C’étaient des questions comme, "à quel point est-il sénile ?". Je pense qu’il a pris la bonne décision de se retirer. Une décision audacieuse. Il a mis son pays devant ses ambitions personnelles. Une chose que Donald Trump ne pourrait même pas imaginer, il ne sait pas comment mettre le bien public devant ses ambitions. Je pense que pour Joe Biden, ça a été très difficile, mais il a pris la bonne décision.

Vous pensez que s’il ne s’était pas retiré, Joe Biden aurait pu perdre l’élection ? C’est difficile à dire. Je trouvais qu’il avait une stabilité, qu’il avait apporté au pays. Il s’entourait des bonnes personnes. Et cela pourrait jouer en sa faveur, mais après sa performance au débat, ça a tout changé, ça a anéanti sa campagne, donc je pense que oui, il aurait perdu face à Donald Trump. Et là, il a laissé sa place à Kamala Harris. Elle a une chance. On a une vraie campagne, une vraie compétition. Kamala Harris est-elle la solution ? Pour le moment, oui. Cela dit, si Biden avait pris sa décision plus tôt, de se retirer, ça aurait été mieux. Parce que les autres démocrates auraient pu essayer d’être désignés, et le meilleur d’entre eux aurait été élu. Mais il a attendu trop longtemps pour se retirer et donc, il n’y avait plus de place pour d’autres candidats. Elle était donc la candidate logique, en tant que vice-présidente. Elle est vraiment la bonne personne, à ce moment préci. Elle incarne une vraie alternative. Elle est bien positionnée dans cette campagne, j’ai été agréablement surprise, elle stimule les femmes, les jeunes, les communautés afro-américaines, d’une manière que je n’ai jamais vu avant, dans mes 38 ans de carrière en journalisme.