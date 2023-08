Présidentielle au Guatemala : les jeunes pour un changement face à la pauvreté et la violence

Les jeunes guatémaltèques espèrent un changement avec l'élection présidentielle de dimanche où s'affrontent deux sociaux-démocrates, dans un pays dirigé depuis 12 ans par la droite et plongé depuis des années dans la pauvreté, la violence et la corruption, ce qui pousse de nombreux jeunes à émigrer.

Elle a focalisé sa campagne sur la lutte contre les bandes criminelles et contre la pauvreté grâce à des programmes d'aide alimentaire et de formation.

Qualifié pour le second tour à la surprise générale, Bernardo Arevalo, 64 ans, est le fils du premier président démocratiquement élu du pays, Juan José Arevalo (1945-1951). Sociologue et ancien diplomate de carrière, il a promis de suivre les pas de son père pour améliorer l'éducation et combattre la violence et la pauvreté.

Selon un sondage mercredi, il est crédité de 50% des intentions de vote, devant Mme Torres avec 32%.