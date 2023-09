Présidentielle au Nigeria: l'opposition va saisir la Cour suprême

Mercredi, après 10 heures de lecture de son jugement, la cour d'appel d'Abuja a déclaré sans fondement les requêtes du principal parti d'opposition, le parti démocratique du peuple (PDP), et du parti travailliste (LP), qui dénoncent fraudes et irrégularités.

À l'issue du scrutin dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le candidat du Congrès des progressistes (APC) et ex-gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, 71 ans, a été déclaré vainqueur avec 37% des suffrages. Il a devancé l'ancien vice-président Atiku Abubakar (29%) du PDP, et le candidat travailliste Peter Obi (25%).