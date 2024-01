Présidentielle au Sénégal: 20 candidats validés par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel sénégalais a publié samedi une liste définitive de 20 candidats à l'élection présidentielle du 25 février sur laquelle ne figure pas Karim Wade, fils et ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, a constaté l'AFP.

La liste comprend le candidat du camp présidentiel, le Premier ministre Amadou Bâ, les anciens chefs de gouvernement et opposants Idrissa Seck et Mahammed Boun Abdallah Dionne, l'ancien maire de Dakar Khalifa Sall et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présenté comme un candidat de substitution à l'opposant emprisonné Ousmane Sonko.

M. Faye, 43 ans, membre du parti dissous de M. Sonko, est pourtant lui aussi détenu, mais il n'a pas encore été jugé.