Présidentielle au Sénégal: 21 candidats passent l'étape de contrôle des parrainages

Le Conseil constitutionnel va à présent étudier les candidatures des 21 candidats sur le fond et publiera une liste définitive d'ici au 20 janvier au plus tard.

Parmi les admis se trouvent le candidat du camp présidentiel, l'actuel Premier ministre Amadou Ba, les opposants Karim Wade et Khalifa Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, second de la présidentielle de 2019.

Le Conseil constitutionnel a aussi entériné les parrainages de deux rivaux potentiels d'Amadou Ba dans son propre camp: Aly Ngouille Ndiaye, ex-ministre de l'Agriculture, et Mahammed Boun Abdallah Dionne, lui aussi ex-Premier ministre et proche du président Macky Sall.

Le Conseil constitutionnel a rejeté le dossier de l'opposant Ousmane Sonko, le jugeant incomplet. M. Sonko, personnage central d'un bras de fer de plus de deux ans avec l'Etat qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtriers, était donné comme l'un des favoris de la présidentielle. Son camp a annoncé avoir déposé un recours.