Présidentielle au Sénégal: la Cedeao et Washington expriment inquiétude et préoccupation-2

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest a exprimé samedi soir son "inquiétude" après le report de la présidentielle au Sénégal, Etat membre, et a appelé la classe politique au dialogue.

Le chef de l'Etat sénégalais Macky Sall a annoncé samedi le report sine die de la présidentielle prévue le 25 février, une décision sans précédent prise dans un contexte de profonde crise politique et qui a soulevé des protestations

La Cedeao "exprime son inquiétude face aux circonstances qui ont conduit au report de l'élection et appelle les autorités compétentes à favoriser les procédures afin de fixer une nouvelle date", a dit la Cedeao dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Elle appelle la classe politique à "donner la priorité au dialogue".

Selon le code électoral, un décret fixant la date d'une nouvelle présidentielle doit être publié au plus tard 80 jours avant le scrutin, ce qui mènerait, à partir de samedi, à fin avril.

"Nous exhortons tous les participants au processus électoral sénégalais à s'engager pacifiquement dans l'effort important visant à fixer rapidement une nouvelle date et les conditions d'une élection libre et équitable", a publié sur X le Bureau des Affaires africaines du département d'Etat, ajoutant que le Sénégal "a une forte tradition démocratique et de transitions pacifiques du pouvoir".