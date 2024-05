Présidentielle au Tchad: premiers dépouillements pour un duel inédit

Le dépouillement a commencé lundi soir au Tchad dans une présidentielle censée mettre fin à trois ans de pouvoir militaire mais qui se résumait à un duel inédit entre le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son Premier ministre Succès Masra, ex-opposant rallié à son régime.

L'opposition, violemment réprimée et écartée de la course, avait appelé à boycotter un scrutin "joué d'avance" pour perpétuer une "dynastie Déby", et des ONG ont dit douter de la crédibilité de l'élection.

Dans la capitale N'Djamena, les bureaux de vote ont pour la majorité fermé en fin d'après-midi hormis quelques-uns qui avaient ouvert tardivement, selon des journalistes de l'AFP. Le comptage des bulletins a commencé dans la plupart des bureaux visités par les journalistes de l'AFP.