Présidentielle au Venezuela: les accords avec l'opposition sont "blessés à mort" pour Maduro

Les autorités ont annoncé la semaine dernière et cette semaine plus de trente arrestations --des civils et des militaires-- dans le cadre de "cinq conspirations" présumées en 2023 et début 2024, accusant l'opposition, les services de renseignement américains et l’armée colombienne d'en être à l'origine.

- la principale opposante interdite d'élection ? -

Le pouvoir vénézuélien est coutumier du fait et les annonces de démantèlement de complots sont récurrentes.