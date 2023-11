Présidentielle en RDC: Matata Ponyo se désiste en faveur de Moïse Katumbi

Cette annonce, dans un enregistrement diffusé sur son compte Facebook, fait suite aux discussions qui se sont tenues du 13 au 17 novembre en Afrique du Sud entre des émissaires de cinq candidats de l'opposition, dont MM. Matata et Katumbi, ancien gouverneur de la province minière du Katanga.

Lors des consultations, les délégués de quatre d'entre eux ont, selon les ONG organisatrices, défini des critères d'identification du "candidat commun idéal", susceptible de donner le plus de chances à l'opposition face au président sortant, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et candidat à un second mandat de cinq ans.