Présidentielle en RDC: un quatrième candidat de l'opposition se rallie à Moïse Katumbi

"J'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale (...) d'allier nos forces à la candidature de Moïse Katumbi", a déclaré dans un message lu devant la presse et diffusé notamment sur Facebook le député Delly Sesanga, leader du parti Envol (Ensemble des volontaires pour le développement de la RDC).

Au démarrage de la campagne officielle, le 19 novembre, on dénombrait 26 candidats à la présidentielle, élection à un seul tour organisée en même temps que des législatives, provinciales et municipales. Le président sortant Félix Tshisekedi, candidat à un second mandat, est parmi eux.