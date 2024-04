Pressé par les Etats-Unis, Israël promet d'augmenter l'aide humanitaire à Gaza

Israël a annoncé vendredi autoriser la livraison "temporaire" d'aide dans la bande de Gaza, assiégée et menacée de famine, via le port d'Ashdod et le point de passage d'Erez, au lendemain d'une mise en garde inédite de son grand partenaire américain.

Cette annonce survient au moment où la pression internationale s'accentue sur le gouvernement israélien, le président des Etats-Unis Joe Biden ayant évoqué jeudi pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à Israël à des mesures "tangibles" face à la catastrophe humanitaire à Gaza.