Pretoria salue la demande de mandats d'arrêt contre Netanyahu et des leaders du Hamas

L'Afrique du Sud, en pointe des efforts internationaux pour qualifier de génocide la guerre israélienne à Gaza, a salué la demande lundi du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) de mandats d'arrêt contre des responsables israéliens et du Hamas.

Le procureur Karim Khan a réclamé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ministre de la Défense Yoav Gallant et trois dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza et en Israël.

L'Afrique du Sud, fervent défenseur de la cause palestinienne, a déposé plusieurs recours ces derniers mois auprès de la CIJ, plus haute instance judiciaire de l'ONU, accusant notamment Israël de "génocide" à Gaza.