"Prêts à fuir": dans le sud du Canada, face à l'avancée du feu

Shani et Matt Ekman ont abandonné leur maison menacée par les incendies, dans le sud du Canada, et ont trouvé refuge chez des parents. Mais le feu s'en approche aussi, et le couple redoute de devoir partir encore plus loin.

"Nous sommes prêts à fuir", dit à l'AFP Matt Ekman, 37 ans, à West Kelowna, en Colombie-Britannique.