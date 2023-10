Prison pour deux journalistes iraniennes: des ONG de défense des journalistes s'insurgent

Des organisations de défense de la liberté de la presse ont condamné lundi les peines de sept et six ans de prison infligées à deux journalistes iraniennes qui avaient notamment couvert l'affaire Mahsa Amini, morte en détention après son arrestation pour port d'une tenue non conforme aux normes de la République islamique.

Elaheh Mohammadi a été condamnée à six ans de détention et Niloufar Hamedi à une peine de sept ans de prison pour collaboration avec les Etats-Unis, selon le site Mizan Online spécialisé dans les affaires judiciaires. Les deux journalistes ont rejeté au cours de leur procès les accusations de collaboration avec les Etats-Unis.

Les deux journalistes avaient été peu après arrêtées en septembre 2022 et placées en détention en attentant leur procès et le verdict.

Toutes deux ont également été condamnées à cinq ans de détention pour complot conre la sécurité de l'Etat et un an de détention pour propagande contre la République islamique, a indiqué le site Mizan Online, précisant que les peines seraient purgées en même temps. Dans le droit iranien, c'est la peine la plus lourde qui s'applique.

- "Criminaliser le journalisme" -

"Les condamnations de Niloufar Hamedi et Elaheh Mohammadi sont une parodie (de justice) et une sombre illustration de l'érosion de la liberté d'expression et des tentatives désespérées du gouvernement iranien de criminaliser le journalisme", a déclaré Sherif Mansour, coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord du Comité pour la protection des journalistes (CPJ) dont le siège est situé aux Etats-Unis.