Prisons: 76.258 personnes détenues au 1er février, nouveau record

Le nombre de détenus en France a atteint un nouveau record au 1er février, avec 76.258 personnes incarcérées, soit 3.964 de plus que le mois précédent, et une hausse de 5,5% en un an, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Justice.

C'est le chiffre de détenus le plus élevé jamais enregistré, selon les statistiques de l'administration pénitentiaire, avec une très forte augmentation de personnes contraintes de dormir sur un matelas.