Probabilité "plus élevée" d'une guerre dans le nord d'Israël "dans les prochains mois"

La probabilité d'une guerre "dans les prochains mois" dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, est aujourd'hui "beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était par le passé", a déclaré mercredi le chef d'État-major de l'armée israélienne Herzi Halevi.

Alors que les échanges de tirs sont quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah à la frontière israélo-libanaise, le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a averti qu'une "confrontation totale" entre les deux parties serait un "désastre complet".

La branche armée du Hamas allié du Hezbollah libanais et qui dispose de combattants au Liban, avait de son côté annoncé avoir tiré 20 roquettes du Sud-Liban vers le nord d'Israël "en représailles aux massacres dans Gaza" et confirmé la mort d'un "combattant" au Liban.

Depuis les attaques du Hamas en territoire israélien le 7 octobre, qui ont déclenché la guerre à Gaza, les échanges de tirs sont quotidiens à la frontière avec le Liban, entre l'armée israélienne et le Hezbollah et ses alliés.

En plus de trois mois, plus de 190 personnes ont été tuées au Liban, parmi lesquelles au moins 141 combattants du Hezbollah et 22 civils, selon un décompte de l'AFP.

Côté israélien, quinze personnes sont mortes, dont neuf soldats et six civils, selon l'armée israélienne.