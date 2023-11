Procès de Dupond-Moretti: "quel aurait été mon intérêt ?", s'énerve le ministre

Déjà, celui qui est sans doute à l'époque l'avocat le plus connu de France va devoir s'"acheter des cravates". Et puis il faudra découvrir "un monde totalement étranger": des lieux qui "écrasent", "chargés d'une mémoire historique". Il y a aussi le cabinet à composer, une administration "complexe", une "langue administrative un peu technocratique" à découvrir. Et son propre langage notoirement "fleuri" à policer.

"Essayez de vous mettre à ma place et d'imaginer un instant ce qui me tombe dessus", supplie presque le ministre de 62 ans, en costume sombre. "Pardon de le dire ainsi", finit-il par s'exaspérer. "J'ai un but, c'est de réussir mon ministère. Le reste je m'en fous".

"Ce truc-là, ce machin, il m'est tombé dessus, pas parce que je l'ai voulu. J'en ai hérité parce qu'il avait été initié par ma prédécesseure", Nicole Belloubet, dit-il. Ce "machin" dont il parle, ce sont des enquêtes administratives qu'il a lancées en tant que ministre de la Justice à l'encontre de quatre magistrats: l'ex-juge d'instruction Edouard Levrault et trois magistrats du Parquet national financier, dont l'ancienne cheffe du PNF, Eliane Houlette.