Procès de Jimmy Lai: un "test" pour les libertés à Hong Kong, selon son fils

Jimmy Lai, qui aura 76 ans en décembre et est citoyen britannique, est le fondateur de l'Apple Daily, journal critique du pouvoir chinois, qui a été contraint de fermer en 2021. Il est accusé de "collusion avec les forces étrangères".

"L'affaire de mon père (...) est une opportunité pour Hong Kong de montrer si les autorités se plient à l'Etat de droit et si elles appliquent toutes les valeurs qu'elles prétendent respecter", poursuit Sébastien Lai, âgé de 29 ans.

Pour son fils, Sébastien Lai, les reports et obstacles juridiques auxquels son père a été confronté sont la preuve qu'il fera face à un "tribunal fantoche", a-t-il déclaré à l'AFP lundi à Taipei.

Son procès, prévu initialement un an plus tôt, débutera le 18 décembre après avoir été reporté à deux reprises. Les autorités ont également empêché M. Lai d'être représenté par Tim Owen, un éminent avocat britannique.

"Hong Kong a toujours été un test décisif pour savoir comment la Chine voit le monde et comment les autorités chinoises considèrent les libertés dont nous jouissons dans le monde libre", selon Sébastien Lai.

"C'est un homme qui a décidé de sacrifier tout ce qu'il a pour ses idéaux de liberté", poursuit le fils. "A travers la manière dont le gouvernement de Hong Kong traite mon père, se lit la façon dont ce gouvernement tout entier considère ces libertés".

Le milliardaire Jimmy Lai a déjà été condamné à plus de sept ans de prison pour fraude et rassemblements non autorisés.

- "Traître" -

S'il est reconnu coupable à l'issue de ce nouveau procès, M. Lai risque la prison à vie en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin à la mi-2020, qui a criminalisé la majeure partie de la dissidence après les vastes manifestations pro-démocratie de 2019.

Des députés, des opposants et des militants pro-démocratie ont été condamnés à des peines de prison ou se sont exilés à l'étranger depuis l'adoption de cette loi.

"Je pense qu'il aurait le coeur brisé" de voir Hong Kong aujourd'hui, confie Sébastien Lai. "Mais papa regarde toujours vers l'avant".

Né dans la province chinoise du Guangdong, Jimmy Lai et sa famille fortunée ont tout perdu à l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949.

A l'âge de 12 ans, il débarque clandestinement à Hong Kong. Après avoir trimé dans des ateliers, il fonde l'empire de l'habillement Giordano puis, en 1995, le quotidien hongkongais critique du pouvoir, Apple Daily, qui soutient ouvertement le mouvement pro-démocratie lors des manifestations de 2019.

M. Lai devient alors l'ennemi public numéro un pour Pékin dont les médias officiels le qualifient régulièrement de "traître" et de "mafieux".

Six collaborateurs d'Apple Daily ont été placés en détention provisoire et ont tous plaidé coupable de "collusion". Eux aussi risquent la prison à vie.

- "Plus vieux prisonnier politique" -

Jimmy Lai est aujourd'hui "le plus vieux prisonnier politique de Hong Kong", dit son fils, regrettant que la Grande-Bretagne n'ait toujours pas officiellement demandé sa libération.

"Il est très important que (les autorités britanniques) le fassent car mon père est un citoyen britannique (...) Il s'est battu pour faire respecter la promesse que le Royaume-Uni et la Chine ont faite aux citoyens de Hong Kong lors de la rétrocession", dit-il.

"(Mon père) nous a toujours laissé faire ce que nous voulions faire", poursuit Sébastien Lai, montrant une vieille photo de Jimmy Lai le regardant enfant.

"Je dois être optimiste" pour le procès à venir, assure-t-il. "C'est un combat de longue haleine, mais ce n'est pas un combat qui me fait reculer".