Procès de l'attentat Kirchner: le soir où l'Argentine a failli basculer

L'attentat, vécu à l'époque comme un choc, le plus grave acte de violence politique depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans, "a été planifié avec anticipation", a affirmé l'acte d'accusation lu mercredi par le greffe, en ouverture du procès voué à durer de longs mois, et en présence des trois accusés, a constaté l'AFP.

Cristina Kirchner, absente mercredi, ne devrait pas témoigner avant plusieurs semaines. A 71 ans, et bien qu'au second plan après 20 ans comme Première dame, cheffe de l'Etat, puis vice-présidente, elle reste influente en coulisses au sein de l'opposition au président ultralibéral Javier Milei.

- Improbable trio d'accusés -

Les trois accusés étaient présents mercredi. L'assaillant, Fernando Sabag Montiel, 37 ans, un précaire un peu perdu, chauffeur VTC occasionnel, porteur de tatouages évoquant une symbolique néo-nazie, nourrissant une haine envers Mme Kirchner. Et à la personnalité "narcissique" et au discours "extravagant", selon expertises.

"Ils me séquestrent", disait un feuille A4 manuscrite, tendue mercredi par Sabag Montiel, détendu sur son siège, à destination des photographes avant l'ouverture de l'audience.

A quelques mètres sa petite amie d'alors, Brenda Uliarte, 25 ans, inculpée comme co-auteure, et qui l'aurait incité à l'action, selon des messages et chats entre eux lus mercredi. "L'idée est que tu lui mettes une balle et que tu t'échappes", aurait-elle écrit peu avant.

Et Nicolas Carrizo, 29 ans, un ami inculpé pour complicité, mais qui selon l'accusation "est intervenu activement" dans la planification et pourrait être requalifié comme "co-auteur". "J'applaudis (Sabag), il a été à une seconde de devenir un héros national", écrivit-il dans un message.

Le groupe - d'autres furent entendus - vendait à l'occasion des friandises dans la rue : le "gang des barbes à papa", railla la presse.

Plus de 270 témoins sont attendus : enquêteurs, agents de sécurité de Mme Kirchner, amis des accusés, et l'ex-présidente elle-même, au procès qui à raison d'un jour par semaine, devrait durer "entre six mois et un an", selon l'avocat de Mme Kirchner, Me Marcos Aldazabal.

- Le complot, les théories -

Ne réalisant pas sur le moment, mais secouée à postériori, Cristina Kirchner dira "être en vie grâce à Dieu et à la Vierge".

Puis accusera une machination plus vaste, des financements privés "identifiés", selon elle, au gouvernement de son successeur libéral Mauricio Macri (2015-2019).

En vain, elle tenta de faire récuser la juge d'instruction, qui au final n'a pas retenu "d'éléments objectifs" suggérant une piste politique. Par exemple des propos étrangement prémonitoires prêtés à un député de droite, ou un groupuscule d'ultradroite, "Revolucion Federal", dont Brenda Uliarte fut - très brièvement - proche.

Polarisée comme toujours, l'Argentine politique et des réseaux sociaux se divisa en deux : les sceptiques dénoncèrent un "pseudo-attentat" monté de toutes pièces pour "victimiser" Mme Kirchner, et les pro-Cristina furent convaincus d'un sombre complot.

L'AFP-Vérification digitale dût déconstruire en quelques jours un torrent de fausses informations.