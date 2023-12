Procès Dupond-Moretti: pas de pourvoi en cassation, la décision est définitive

Il a ignoré les "alertes" et "franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir", avait soutenu le procureur général de la Cour de cassation: ouvrir, en tant que ministre, des enquêtes administratives visant quatre magistrats qu'il avait critiqués quand il était avocat - déclenchant une plainte inédite des syndicats de la magistrature.

Dans son réquisitoire mi-novembre, Rémy Heitz avait requis une peine, "juste et significative", d'un an de prison avec sursis. L'accusation avait dit sa "conviction" de la culpabilité d'Eric Dupond-Moretti.

"Deuxièmement, je pense qu'il faut aller vers l'apaisement. Il faut passer à autre chose très clairement, le ministre a dit vouloir tourner la page. Ce sont également ces considérations qui l'ont emporté en ce qui me concerne", a-t-il ajouté.

- "La CJR doit être supprimée" -

"La CJR doit être supprimée", a réagi sur X (ex-Twitter) le député Insoumis Ugo Bernalicis. "L'inspection de la justice ne devrait pas dépendre du ministre", a ajouté le parlementaire.

Sollicité par l'AFP, l'entourage du ministre de la Justice n'a pas souhaité faire de commentaire.

"Je veux tourner la page, même si c'était quelque chose de douloureux, et je veux reprendre le cours ordinaire de mon travail, avait dit le garde des Sceaux au JT de France 2 le soir de la décision. Et d'ajouter: "c'est bien que je n'aie pas été contraint à la démission parce que je suis innocent ce soir. Et je voudrais que l'on s'en souvienne".

Devant la CJR, le ministre, resté en poste pendant les dix jours de procès où il s'était défendu bec et ongles, n'avait cessé de jurer avoir laissé loin "derrière lui" ses vieux différends avec les magistrats, et n'avoir qu'un unique but, "réussir son ministère". Le reste, avait-il martelé, "je m'en fous".

L'ex-ténor du barreau, âgé de 62 ans, avait fait part d'une exaspération non dissimulée face à l'accusation: il s'était plaint tout au long de l'audience de questions "orientées", que "tout (était) à charge".