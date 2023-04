Procès ou accord à l'amiable? L'affaire Fox News dans le dur

Aucun motif n'a été avancé, mais selon le Wall Street Journal, propriété comme Fox News du magnat des médias Rupert Murdoch, "Fox a poussé au dernier moment pour régler à l'amiable le différend qui l'oppose à Dominion Voting Systems".

Quels que soient les termes financiers, un accord éviterait à la chaîne préférée des conservateurs, à sa maison mère Fox Corporation et à la famille Murdoch de subir "le procès en diffamation du siècle" comme l'a qualifié lundi le New York Times. Et à Rupert Murdoch, 92 ans, la perspective de devoir peut-être témoigner à la barre.

- "Le méchant" -