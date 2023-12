Procès Zepeda: l'accusé confronté à la vidéosurveillance

Dans les jours qui précèdent, une personne est filmée à plusieurs reprises rodant à proximité du bâtiment, surveillé par deux caméras : l'une permet d'observer l'entrée, l'autre l'arrière de la résidence.

La nuit du 1er décembre, la personne en manteau sombre et jean bleu clair, est aperçue à six reprises entre 00H30 et 07H12 du matin, alors que le campus est désert. On la voit sortir ce qui semble être un téléphone pour prendre une photo. La géolocalisation du véhicule de Nicolas Zepeda permet à l'enquêteur d'affirmer que l'accusé se trouvait alors sur la zone.

"C'est vous ?", interroge Arnaud François, président de la cour.