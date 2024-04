"Progrès significatifs" dans les négociations sur la trêve à Gaza, selon un média égyptien

Les délégations du Qatar et du mouvement islamiste palestinien Hamas sont parties du Caire et y reviendront "sous deux jours pour finaliser les termes de l'accord", indique par ailleurs Al-Qahera News.

Les délégations américaine et israélienne doivent quant à elles quitter la capitale égyptienne "dans les prochaines heures" et des consultations vont se poursuivre au cours des prochaines 48 heures, selon la même source.

Ces dernières semaines, les négociations se déroulant au Caire et à Doha ont piétiné. Le Hamas et Israël s'accusent mutuellement d'entraver ces pourparlers indirects via les médiateurs internationaux que sont les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte.

Israël subit une pression internationale croissante en raison de la situation catastrophique pour les 2,4 millions d'habitants de Gaza, menacés d'une famine à grande échelle.