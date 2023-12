Projet d'attentat à Marseille: la cour débute son délibéré

La cour aura à répondre à 63 questions concernant la culpabilité ou non des accusés. Le verdict est attendu dans la nuit de samedi à dimanche.

"Je veux payer pour ce que j'ai fait, pas pour ce que d'autres ont fait", a affirmé Clément Baur, 30 ans, l'un des principaux accusés.

"J'ai répondu le mieux et le plus sincèrement possible aux questions de la cour", a-t-il dit avant de reprocher au Parquet national antiterroriste (Pnat) de le mettre sur le même plan qu'un auteur "des attaques du 11-Septembre ou du 13-Novembre". "J'espère que c'est moi seulement qu'on jugera", a-t-il ajouté.

"Le parquet veut me priver de la vie, moi je n'ai privé personne de sa vie", a-t-il insisté. "Ma vie est entre vos mains", a-t-il encore dit aux magistrats professionnels qui composent la cour d'assises spéciale.