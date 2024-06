Projet de trêve: le Hamas réclame un "arrêt total de l'agression" à Gaza

La réponse du Hamas et du Jihad islamique à un plan de cessez-le-feu annoncé le 31 mai par Joe Biden, proposé selon lui par Israël, appelle à un "arrêt total de l'agression" dans la bande de Gaza, ont annoncé mardi les deux mouvements palestiniens.

"La réponse donne la priorité aux intérêts du peuple palestinien et souligne la nécessité d'un arrêt total de l'agression en cours à Gaza", ont déclaré le Hamas et le Jihad islamique dans un communiqué commun, ajoutant qu'ils étaient prêts à "s'engager de façon positive pour parvenir à un accord qui mette fin à cette guerre".

Le président américain Joe Biden a présenté le 31 mai une proposition de trêve afin de faire taire les armes à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi un projet de résolution américaine soutenant le plan de cessez-le-feu, malgré une abstention de la Russie. Le texte affirme notamment qu'Israël a "accepté" ce plan" et pressait le Hamas à "l'accepter" et à "appliquer pleinement ses termes sans délai et sans conditions".