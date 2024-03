"Projet pilote" pour faire entrer de l'aide directement dans le nord de Gaza

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, l'armée israélienne a resserré ses contrôles sur l'aide entrant dans la bande de Gaza. Ces inspections sont effectuées aux terminaux de Kerem Shalom et Nitzana avant de permettre aux convoyeurs d'entrer dans le sud de la bande de Gaza, puis dans certains cas de remonter jusque dans le nord du territoire palestinien.

"En accord avec les directives du gouvernement, six camions transportant l'aide humanitaire du Programme alimentaire mondial (PAM) sont entrés la nuit dernière (mardi) dans le nord de la bande de Gaza via la +porte 96+ de la barrière de sécurité", a indiqué l'armée israélienne dans un bref communiqué.

"Les résultats de ce projet pilote seront présentés aux responsables gouvernementaux", a ajouté l'armée à l'heure où le gouvernement de Benjamin Netanyahu est sous pression internationale pour accroître le volume d'aide entrant à Gaza et éviter une famine.

Avant d'entrer à Gaza par la "porte 96", les camions d'aide ont été inspectés plus au sud au terminal de Kerem Shalom, a indiqué l'armée israélienne.

Or le nord du territoire est en proie à une "catastrophe humanitaire" a alerté lundi le Programme alimentaire mondial des Nations unies, appelant Israël à rouvrir des points d'entrée routiers pour permettre l'envoi de plus d'aide humanitaire.

Face à l'insuffisance de l'aide arrivant par voie terrestre dans le territoire dévasté par plus de cinq mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, de l'aide est larguée par voie aérienne et va désormais aussi pouvoir être acheminée par la mer.