Promote Ukraine demande l'exclusion des athlètes russes et bélarusses des JO de 2024

Une quinzaine de personnes se sont rassemblées pour demander l'exclusion des athlètes russes et bélarusses de toute compétition aux prochains jeux olympiques mercredi à Bruxelles. Les manifestants se sont regroupés devant la représentation du comité olympique européen auprès de l'Union européenne à l'initiative de l'ASBL Promote Ukraine.

"Tant que la Russie continue son invasion de l'Ukraine et viole la souveraineté démocratique, elle ne peut pas prétendre être un partenaire d'une compétition pacifique et juste avec les meilleurs talents sportifs du monde, l'essence même des jeux olympiques", explique Olena Kuzhym, organisatrice de l'action et bénévole de Promote Ukraine.

Cette action intervient le lendemain de l'annonce du comité international olympique qui recommande la réintégration des athlètes russes et bélarusses aux compétitions internationales, sous bannière neutre et à titre individuel.