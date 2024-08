Protection des mineurs: les Etats-Unis poursuivent TikTok en justice

GREG BAKER

Déjà menacée d'interdiction aux Etats-Unis, la populaire application TikTok fait désormais face à une plainte du ministère américain de la Justice qui l'accuse de "violation généralisée des lois sur la protection de la vie privée des enfants".

A cause de la plateforme du groupe chinois ByteDance, des millions d'enfants de moins de 13 ans ont été soumis "à une collecte extensive de données", et ont "interagi avec des utilisateurs adultes et accédé à des contenus pour adultes", a résumé le ministère dans un communiqué vendredi.