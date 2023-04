Pyongyang fustige l'accord Séoul-Washington sur le nucléaire

La Corée du Nord a fustigé samedi l'accord conclu entre la Corée du Sud et les Etats-Unis pour renforcer la dissuasion nucléaire, la très puissante soeur du dirigeant Kim Jong Un, Kim Yo Jong, affirmant qu'il ne pouvait conduire qu'à "un plus grave danger".

Cet accord va "seulement contribuer à exposer à un plus grave danger la paix et la sécurité en Asie du Nord-Est et dans le monde, et c'est donc une action qui ne peut en aucun cas être bienvenue", a lancé Kim Yo Jong, selon des propos rapportés samedi par l'agence de presse nord-coréenne KCNA.

La Corée du Nord est convaincue de la nécessité de "perfectionner encore plus" son programme de dissuasion nucléaire, a-t-elle poursuivi.

"Plus les ennemis s'obstinent à organiser des exercices nucléaires, plus ils déploient des armes nucléaires à proximité de la péninsule coréenne, et plus l'exercice de notre droit à l'autodéfense se fera en proportion directe", a-t-elle averti.