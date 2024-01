Quatorze ans de prison requis aux Pays-Bas contre un Malinois qui a poignardé un touriste

Le Britannique Danny Castledine, 22 ans au moment de son décès, a été poignardé dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2022 dans le centre d'Amsterdam. L'autopsie du corps de la victime indique que le touriste a été frappé 30 fois dans le cou et à la tête. Le coup fatal a été porté à la carotide. D'après le procureur, qui évoque une violence extrême, le motif de B. reste un mystère.

Nongo B. était sous l'emprise de médicaments et de drogues et affirme ne pas se rappeler de l'incident. "Je ne veux pas me considérer comme le responsable de la mort de Danny, alors que c'est probablement le cas", a expliqué vendredi le Flamand durant l'audience.