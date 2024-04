Quatre humanitaires étrangers tués dans une frappe israélienne, selon le Hamas

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé lundi la mort de quatre travailleurs humanitaires étrangers et de leur chauffeur palestinien après une frappe israélienne sur leur véhicule dans le centre de la bande de Gaza.

Le ministère a d'abord fait état de cinq "martyrs" arrivés dans un hôpital de Deir el Balah, après "une frappe aérienne israélienne ayant visé un véhicule de l'organisation américaine World Central Kitchen".

"Ils possèdent la nationalité britannique, australienne et polonaise et la quatrième nationalité n'est pas connue", a rapporté dans un autre communiqué cette source du Hamas au pouvoir à Gaza, précisant que la cinquième personne était un chauffeur et traducteur palestinien.