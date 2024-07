Quatre morts dans des inondations en Inde

Depuis la mi-mai, 38 personnes ont péri dans les pluies diluviennes qui ont touché cet État, provoquant inondations et glissements de terrain, selon les autorités locales en charge des catastrophes.

Lors de la mousson, les inondations et glissements de terrain sont fréquents et entraînent des dégâts considérables en Inde. En raison du changement climatique, les pluies de mousson sont toutefois plus fortes et fréquentes d'après les scientifiques.