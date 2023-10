Quatre morts dans l'attaque d'un site minier dans l'est de la RDC

Deux ressortissants chinois et deux militaires congolais ont été tués en fin de semaine dernière dans l'attaque par des bandits armés d'un site d'exploitation d'or du Sud-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a-t-on appris mardi de source administrative.

Les attaques de sites et convois miniers sont fréquentes dans cette région aurifère de l'est congolais, où les mineurs chinois sont nombreux. Début septembre, quatre personnes dont deux Chinois avaient été tuées dans le même territoire par des voleurs d'or.

Cette dernière attaque a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans "une concession de Chinois exploitant l'or à Kimba, dans le village Misisi", a précisé M. Kalondji.

Des échanges de tirs ont eu lieu "entre les assaillants et les militaires commis à la garde de cette concession", a-t-il dit.

Quatre personnes ont été tuées (deux Chinois et deux militaires) et trois blessées (un ressortissant chinois, un interprète de nationalité guinéenne et son amie), a précisé l'administrateur, en appelant les forces de l'ordre à "sécuriser la population et les biens" dans cette région.