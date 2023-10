Quatre Palestiniens tués lors d'un raid israélien à Jénine en Cisjordanie

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de l'armée israélienne dans l'immédiat.

Selon l'agence officielle palestinienne Wafa, "plus de 100 véhicules militaires et deux bulldozers" de l'armée israélienne ont participé à ce raid à Jénine et son camp de réfugiés, une place forte des groupes armés palestiniens et cible de fréquentes incursions militaires israéliennes.