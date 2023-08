Quatre personnes tuées dans l'attaque d'un sanctuaire chiite en Iran

Les deux hommes ont été reconnus coupables de "corruption sur terre, de rébellion armée et atteinte à la sécurité nationale", ainsi que de "complot contre la sécurité du pays". Ils ont également été inculpés d'appartenance au groupe État islamique et de "complot contre la sécurité du pays".

En novembre, les autorités avaient déclaré que 26 "terroristes takfiris" d'Afghanistan, d'Azerbaïdjan et du Tadjikistan avaient été arrêtés en lien avec l'attaque.

Mizan Online, l'agence officielle de l'Autorité judiciaire, avait identifié les deux hommes exécutés comme Mohammad Ramez Rashidi et Naeem Hashem Qatali, sans révéler leur nationalité.

L'EI a revendiqué sa première attaque en Iran en 2017, lorsque des hommes armés et des kamikazes ont attaqué le siège du Parlement à Téhéran et le mausolée de l'ayatollah Ruhollah Khomeiny, le fondateur de la République islamique, tuant 17 personnes et en blessant des dizaines.