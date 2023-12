Quatrième débat républicain pour la présidentielle, encore boycotté par Trump

Réunis dans l'Alabama, un Etat très conservateur du sud du pays, quatre de ses opposants républicains, trois hommes et une femme, vont tenter de capter un peu de sa lumière.

L'ex-ambassadrice américaine à l'ONU sous Donald Trump, Nikki Haley, Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, l'entrepreneur climatosceptique Vivek Ramaswamy et l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, sont à l'affiche de ce débat.

Cette émission est une étape importante de la longue route vers la Maison Blanche. A partir du 15 janvier, les candidats républicains à l'élection de 2024 s'affronteront lors d'une série de primaires: ils débuteront dans l'Iowa, Etat rural du Midwest, avant d'enchaîner en quelques semaines les scrutins dans le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud et une grosse échéance électorale début mars.

Le vainqueur de ces primaires, officiellement adoubé par le Parti républicain en juillet, sera opposé au candidat démocrate, très probablement le président Joe Biden, à l'élection de novembre prochain.