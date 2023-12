"Que ces crimes hantent vos nuits": l'heure des plaidoiries au procès de Monique Olivier

"On ne serait pas là si ces trois familles ne s'étaient pas battues": leurs avocats ont rendu hommage vendredi aux proches de Marie-Angèle Domèce, Joanna Parrish et Estelle Mouzin devant la cour d'assises de Nanterre, qui juge Monique Olivier pour complicité de leurs enlèvements et leurs meurtres.

"Quand cette salle va se fermer, on entendra les cris de ces jeunes filles qui résonneront dans vos têtes, et pendant ce temps-là, Monique Olivier dormira tranquillement", déplore Me Didier Seban, avocat des familles Parrish et Mouzin, dans sa plaidoirie.