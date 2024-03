Que faut-il retenir du message audio du groupe État islamique?"Il ne faut pas être naïf et penser qu'un attentat ne pourrait plus se reproduire"

Que faut-il retenir du message audio du groupe État islamique ?

Il s'agit d'une opération de propagande. Il ne faut pas céder à ce que dit l'État islamique, il ne faut pas céder au fait qu'il y ait eu un grand attentat qui a eu lieu en Russie, mais il ne faut pas non plus être naïf et penser qu'un attentat ne pourrait plus se reproduire sur le sol européen. C'est possible, même si je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, la situation reste sous contrôle en Belgique.