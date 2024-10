Quel avenir pour le Hamas après la mort de son chef Yahya Sinouar?

"Le martyr de notre chef (...) et de tous les dirigeants et symboles du mouvement (...) ne fera que renforcer notre mouvement et notre résistance", a affirmé vendredi Khalil al-Hayya, un responsable du Hamas basé au Qatar.

Selon l'expert en géopolitique James Dorsey, Yahya Sinouar était "exceptionnel" car il "bénéficiait d'un large soutien au sein du mouvement, tant de l'aile politique que de l'aile militaire".

Des divergences étaient déjà apparues dans le passé entre la direction politique du Hamas, en exil principalement au Qatar, et les ailes militaires et opérationnelles à Gaza, selon Andreas Krieg, maître de conférences au King's College de Londres.

En juillet, Israël a déclaré avoir tué le chef militaire à Gaza, Mohammed Deif, ce que le Hamas n'a pas confirmé."Différentes cellules du Hamas continueront à se battre, mais au coeur du mouvement, il y a un vide, ce qui rendra la coordination très difficile", estime M. Krieg.

Qui pour remplacer Sinouar?

Après la mort d'Ismail Haniye, Yahya Sinouar était parmi d'autres candidats potentiel à la direction du Hamas, comprenant des modérés basés en dehors de Gaza notamment Moussa Abou Marzouk, un conseiller et négociateur, qui était considéré proche de l'ancien chef.

D'autres personnalités en exil comme Khalil al-Hayya, basé au Qatar qui s'est imposé comme le principal négociateur du mouvement dans les pourparlers sur une trêve, et Khaled Meshaal, l'ancien chef du Hamas également basé dans l'émirat du Golfe, pourraient être des successeurs potentiels, selon M. Dorsey.

Mais le choix de Yahya Sinouar plutôt que des membres de l'aile politique en août a été largement perçu comme une restructuration du mouvement autour de la lutte armée, centrée sur Gaza.

"Le prochain dirigeant sera inévitablement quelqu'un du niveau opérationnel", prédit Andreas Krieg.

Si le choix se porte sur un homme de terrain, le frère cadet du chef tué, Mohammed Sinouar, apparaît comme un favori. Celui-ci n'a pas le charisme de son frère, mais "il a une bonne réputation (...) en tant que militant et combattant", dit l'analyste.

Le Hamas peut-il s'en remettre ?

Le Hamas "ne peut pas être éliminé", a déclaré ce vendredi Bassem Naïm, membre du bureau politique du mouvement en affirmant qu'il s'agissait d'"un mouvement mené par des gens cherchant la liberté et la dignité".

La mort de son chef est certes une "défaite tactique et opérationnelle", mais elle "ne va pas changer la résistance armée contre Israël à l'intérieur de Gaza", abonde M. Krieg.

Le Hamas s'est révélé "très résilient", affirme pour sa part M. Dorsey, en rappelant que son histoire est marquée par "les d'assassinats de ses dirigeants par Israël. Yahya Sinouar vient s'ajouter à cette liste".

Selon ce chercheur basé à Singapour, la guerre déclenchée par l'attaque du 7 octobre 2023 pourrait continuer à renforcer les rangs du Hamas, mais cela résulterait autant du désespoir qui règne à Gaza que de l'influence de Yahya Sinouar.

"C'est une génération qui a perdu tout espoir... surtout à Gaza. Quand vous n'avez plus d'espoir, vous n'avez plus rien et nulle part où aller, vous n'avez plus rien à perdre", a déclaré Dorsey.